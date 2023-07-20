20 Temmuz 2023, Perşembe
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Adana'da miras kavgasında kan aktı
Adana'da iki kardeş arasında çıkan miras kavgasında kan aktı. Kavga sırasında taraflardan biri ağabeyleri tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralanan Hasan Akgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.