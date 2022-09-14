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Adana’da liselilerin ‘yan baktın’ kavgası! Öldüresiye dövdüler

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Giriş: 14.09.2022 11:17
Adana’da lise öğrencilerinin ‘yan bakın’ tartışması okul çıkışında dışarıdan gelen bir grubun da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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