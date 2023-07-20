Adana’da klimanın mucidi anıldı! Sokakta tatlı dağıtıldı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da bir grup vatandaş, klimanın icat edilişinin 121'inci yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis anısına tatlı dağıttı. Ünlü mühendis için dua edenlerden "Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, uyuyamazdık" dedi.

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