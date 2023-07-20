20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da klimanın mucidi anıldı! Sokakta tatlı dağıtıldı

Adana’da klimanın mucidi anıldı! Sokakta tatlı dağıtıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2023 09:56
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da bir grup vatandaş, klimanın icat edilişinin 121'inci yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis anısına tatlı dağıttı. Ünlü mühendis için dua edenlerden "Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, uyuyamazdık" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da klimanın mucidi anıldı!
Adana’da klimanın mucidi anıldı!
Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane
Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane
32 yıllık sorun! İnsanlık suçu bitti
32 yıllık sorun! İnsanlık suçu bitti
İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok
İtalyan şef Danilo Zanna'ya büyük şok
Çırağan Caddesi’nde çökme tehlikesi
Çırağan Caddesi'nde çökme tehlikesi
Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor
Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor
İtfaiye aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
İtfaiye aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kene tehlikesine dikkat!
Kene tehlikesine dikkat!
Hicri Yılbaşımız Mübarek Olsun
Hicri Yılbaşımız Mübarek Olsun
İstanbul’da sivrisinek alarmı
İstanbul'da sivrisinek alarmı
Acil Durum Hastanesinde geri sayım
Acil Durum Hastanesinde geri sayım
Düğünden önce kayıplara karıştı!
Düğünden önce kayıplara karıştı!
Daha Fazla Video Göster