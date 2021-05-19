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Adana’da karpuz hasadı başladı! Karpuzun kilosu tarlada ne kadar?

A Haber
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Giriş: 19.05.2021 09:14
Güncelleme:19.05.2021 09:17
Adana karpuzunda hasat başladı. Üreticiler emek vererek yetiştirdiği kapuzu hasat ediyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Tarlada karpuzun kilosu 3 TL.

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 22,6'sını karşılayan Adana'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı başladı.

Ürünler tarlada kilosu 3 - 5 TL arasında satılıyor.

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