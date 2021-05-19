- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adana’da karpuz hasadı başladı! Karpuzun kilosu tarlada ne kadar?
Adana karpuzunda hasat başladı. Üreticiler emek vererek yetiştirdiği kapuzu hasat ediyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Tarlada karpuzun kilosu 3 TL.
Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 22,6'sını karşılayan Adana'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı başladı.
Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 22,6'sını karşılayan Adana'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı başladı.
Ürünler tarlada kilosu 3 - 5 TL arasında satılıyor.