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23.12.2019

Adana'da kan donduran olay! Dilini kesip bıçakladı |Video

Son dakika haberi... Adana'da kadın arkadaşının dilini kesip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs, vatandaşlar tarafından cipten çıkartılıp linç edilmeye çalışıldı. Polisin kurtardığı şahıs ve kadın hastaneye kaldırıldı. Korkunç olay kameralara yansıdı.

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