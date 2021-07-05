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Adana'da EYP'li saldırı sonrası hareketli dakikalar yaşandı! Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi

İHA
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Giriş: 05.07.2021 01:28
Güncelleme:05.07.2021 01:28
Adana’da bir iş yerine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yüksek ses ile patlayan EYP iş yerinde maddi hasara yol açarken çevrede paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, saat 00.00'da Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler cadde üzerinde bulunan iş yerine el yapım patlayıcı (EYP) atıp olay yerinden koşarak kaçtı.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

EYP atıldığı yerde yüksek sesli patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle çevrede paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaşanan patlamada kimse yaralanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Patlamanın yaşadığı cadde üzerinde bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda bazıları da dışarı çıkarak merakla olay yerini izledi.

Polis EYP atan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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