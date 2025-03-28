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Adana’da eski ortağından haraç istedi! Ardından aracını kurşunladı

Adana'da eski ortağından haraç istedi! Ardından aracını kurşunladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 28.03.2025 11:17
Adana'da bir vatandaşın aracı kendisinden 20 milyon lira haraç isteyen eski ortağı tarafından kurşunlandı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da inşaat mühendisi A.Y.'nin (55), tehdit edip, 20 milyon lira haraç istediği öne sürülen eski ortağı E.Ç.'nin (68) park halindeki otomobili kurşunlandı. Polis, A.Y. ile silahlı saldırıyı düzenleyen 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Olayla ilgilerinin olmadığını öne süren 5 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 18 Mart saat 05.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat mühendisi E.Ç.'yi telefonla arayan eski ortağı A.Y., iddiaya göre, "Benim işlerimi bozdun. Senin yüzünden zarar ediyorum. Sana 20 milyon lira ceza kestim. Ödemezsen kötü olur." dedi. Bu aramayı önemsemeyen E.Ç.'nin sokakta park halindeki otomobiline tabancayla 6 el ateş edildi. Silahlı saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilinin kurşunlandığını gören E.Ç.'nin ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haraç ve kurşunlama olayı sonrası şüpheliler polis tarafından yakalandı. (DHA)

OPERASYONLA YAKALANDILAR
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.Y. (46), Y.S. (23), İ.C.K.'nin (21) bulunduğu otomobille sokağa gelen S.Y.'nin (21) silahlı saldırıyı düzenlediğini belirledi. Baskınlar yapan ekipler, 4 şüpheli ile E.Ç.'nin eski ortağı A.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ile otomobildeki 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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