Adana’da eğitim uçağı düştü! 2 yaralı

Adana’da eğitim uçuşu kabusa döndü. Özel bir havacılık şirketine ait ultralight tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra kaza-kırıma uğradı. Uçak, Yüreğir ilçesindeki narenciye bahçesine düştü. Kazada 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ile 30 yaşındaki yolcu Şeyda Doğan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, uçağın enkazında inceleme yaptı. Uçağın Kelaynak Pisti’nden havalandığı ve kısa sürede irtifa kaybettiği öğrenildi. Ekipler kazanın nedenine ilişkin çok yönlü araştırma başlattı. Uçağın enkazının kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında teknik veriler de değerlendirilecek.

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