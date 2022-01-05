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Adana’da cenazede dua okunurken kafasına beton düştü

İHA
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Giriş: 05.01.2022 10:32
Adana’nın Seyhan ilçesinde eniştesinin cenazesine giden kadın, evde dua okunduğu esnada kafasına tavandan beton parçası düştü. Olay sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde yaşandı. Selahattin Solguntekin'in yaşamını yitirmesi nedeniyle evinde mevlit yapıldı.

KAFASINA BETON PARÇASI DÜŞTÜ

Mevlide baldızı Dursun Cengiz de geldi. Evin içinde Solguntekin için dua okunmaya başlanırken, bu sırada tavandan beton parçası koparak düştü. Beton parçalarının bir kısmı ise çekyatta oturan Cengiz'in kafasına düştü.

GELENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Cenazeye gelenler kadının kanlar içinde kalmasıyla şaşkına döndü. Hemen sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK ÇOK KORKTUK"

Bu sırada cenazeye gelen ve aynı odada bulunan bir kadın ise, "Önce ben oraya oturacaktım son anda vazgeçip karşıya oturdum. Dua okunurken önce çıtır çıtır diye ses geldi sona bir gürültüyle beton parçası aşağı düştü. Dursun Cengiz beton parçalarının kafasına gelmesi sonucu yaralandı. Ne olduğunu anlamadık çok korktuk" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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