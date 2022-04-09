09 Nisan 2022, Cumartesi
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Adana'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adana Kozan’da jandarma aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Adana-Kozan D-815 karayolu Kozan girişinde gerçekleşti. İddialara göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye otosuyla 01 JB 505 plakalı araba çarpıştı. Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken, otomobil ise refüje çıktı.
5 YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.