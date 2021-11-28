Adana’da akrabaların motosiklet kavgası 3 can aldı

Adana’da, akrabalar arasında motosikletin çalınması sebebiyle silahlı kavga çıktı. Olay sonucunda Kemal Acar (25), ağabeyi Hacı Acar (36) ile arkadaşları Cumali Canördek (32) hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, kavgadan sonra kaçan Mehmet Emin Ç. (46) ile oğulları Abdullah Ç. (20) ve Fırat Ç.'yi (18) bulmak için operasyon başlattı.