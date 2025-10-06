06 Ekim 2025, Pazartesi

Adana'da 16 yaşındaki şüpheli pastaneye el bombası atmıştı: O anların görüntüsü çıktı
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli pastaneye el bombası atmıştı: O anların görüntüsü çıktı

Adana'da 16 yaşındaki şüpheli pastaneye el bombası atmıştı: O anların görüntüsü çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.10.2025 15:24
Adana'da dün akşam 16 yaşındaki şüphelinin bir pastaneye attığı pimi çekilmemiş el bombasının atılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
