"İran çaresiz ve ağır bir yenilgi içinde"
İran füzeleri semaları aydınlattı panik dorukta!
İstanbul'da dev soygun! Uzun namlulu silahlarla 20 milyon lira çaldılar
TBMM'de savaş gündemli özel oturum
ABD'nin kara ordusu planı: İran'a karşı kullanılacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'den katliam savunması: İran okuldan füze attı!

İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, ABD yönetiminden gelen çelişkili açıklamalar ve Minab kentinde bir okulun vurulması dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD Savunma Bakanı Hegseth’in "İranlılar okullardan füze ateşliyor" iddiasına karşılık CNN, okulun Amerikan yapımı Tomahawk füzeleriyle vurulduğunu ispatladı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında bölgedeki kirli propaganda savaşını ve sahadaki askeri gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

