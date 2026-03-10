CANLI YAYIN
Fidan ve Güler'den Meclis'te İran bilgilendirmesi

TBMM Genel Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alınacağı, hükümetin bilgilendirme yapacağı görüşmeler için kapalı oturuma geçti. Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar dakika, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika, grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verileceğini bildirdi.

