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Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor! A Haber drone ile görüntüledi

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 14:06
Türkiye'nin dördüncü büyük köprüsü Adana'da açılıyor. Başkan Erdoğan törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, drone ile köprüyü görüntüledi.
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A Haber drone ile görüntüledi
A Haber drone ile görüntüledi
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