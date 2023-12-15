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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sokak hayvanları açıklamaları: Çözüm için çalışmalar yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 23:24
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları konusunun önemli bir sorun haline geldiğini söyledi. Konu ile ilgili çalışmaların olduğunu vurgulayan Yılmaz Tunç, "İnşallah çözüm noktasında çalışma olacak" dedi.
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