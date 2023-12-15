Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sokak hayvanları açıklamaları: Çözüm için çalışmalar yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları konusunun önemli bir sorun haline geldiğini söyledi. Konu ile ilgili çalışmaların olduğunu vurgulayan Yılmaz Tunç, "İnşallah çözüm noktasında çalışma olacak" dedi.

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