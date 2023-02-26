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Acının boyut değiştirdiği yer: Kapıçam Mezarlığı! Yan yana toprağa verildiler

A Haber
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Giriş: 26.02.2023 10:05
A Haber ekibi binlerce kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığında... A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yıkımın merkez üssü Kahramanmaraş'ta belki de deprem acısının en sessiz yaşandığı yerde, binlerce vatandaşın defnedildiği mezarlıktan detayları aktardı.
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