Acının boyut değiştirdiği yer: Kapıçam Mezarlığı! Yan yana toprağa verildiler

A Haber ekibi binlerce kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığında... A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yıkımın merkez üssü Kahramanmaraş'ta belki de deprem acısının en sessiz yaşandığı yerde, binlerce vatandaşın defnedildiği mezarlıktan detayları aktardı.

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