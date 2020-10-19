Acılı anne 10 yıldır kızını arıyor

Havva alıcı tam 10 yıldır kızını arıyor. Bir sabah evden çıkan kızı bir daha geri dönmedi ve acılı annenin gözyaşları sel oldu. Çalınmadık kapı bırakmayan anne evladının hayatından endişe ederek birileri artık sesimizi duysun diye feryat ediyor.

Havva alıcı tam 10 yıldır kızını arıyor. Bir sabah evden çıkan kızı bir daha geri dönmedi ve acılı annenin gözyaşları sel oldu. Çalınmadık kapı bırakmayan anne evladının hayatından endişe ederek birileri artık sesimizi duysun diye feryad ediyor.

KIZI EVDEN ÇIKTI SONRA SIRA KADEM BASTI

Acılı anne, "Herkes dolandırdı beni artı bir de bunlarla uğraştım. Yalancılar kızını bulduk diyorlar 17 milyar verdim ev param gitti. Bütün şehirleri gezdim yok." ifadelerini kullandı.

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