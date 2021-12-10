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Acil servisteki patlama anı kameraya yansıdı! Hemşire alev topunun arasında kaldı

İHA
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Giriş: 10.12.2021 22:48
Güncelleme:10.12.2021 22:55
Hastaya müdahale etmek için hazırlık yapan hemşire ve mesai arkadaşı yaşanan patlama sonrası alev topunun içerisinde kaldı. Zonguldak'ta bir hastanede yaşanan dehşet verici olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamayla ilgili ise Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olayın görüntüleri haberimizde...

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ZBEÜ Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. İddialara göre, hastasına pansuman yapmak üzere bankta hazırlık yapan hemşire şişeden alkol aktarımı yaptığı sırada bir anda alevler içerisinde kaldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

HEMŞİRE ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve yanındaki arkadaşına ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtü ile örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

CUMHURİYET SAVCISI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Olayın hemşire Gizem Elif Türk'ün mesai arkadaşı hemşire Ö.E. ile şakalaştığı sırada alkol şişesinin alev alması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Meydana gelen yangında hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı yaralanmıştı.

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