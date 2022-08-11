11 Ağustos 2022, Perşembe
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Acı bal yiyen ayı neden baygınlık geçirdi? Türkiye’nin konuştuğu ayının durumu nasıl?
Düzce'de, kovanlardaki acı balı yiyen ayı bayıldı. Kamyonetin kasasına konulan ayının kendinden geçmiş halleri gülümsetti. Peki ayı nasıl ve nerede bulundu? Sağlık duruma nasıl? Şu an nerede? O gün olay yerinde olan arıcı İbrahim Söğüt, A Haber canlı yayınında anlattı.