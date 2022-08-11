11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Acı bal yiyen ayı neden baygınlık geçirdi? Türkiye’nin konuştuğu ayının durumu nasıl?

Acı bal yiyen ayı neden baygınlık geçirdi? Türkiye’nin konuştuğu ayının durumu nasıl?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 16:46
Düzce'de, kovanlardaki acı balı yiyen ayı bayıldı. Kamyonetin kasasına konulan ayının kendinden geçmiş halleri gülümsetti. Peki ayı nasıl ve nerede bulundu? Sağlık duruma nasıl? Şu an nerede? O gün olay yerinde olan arıcı İbrahim Söğüt, A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin konuştuğu ayı...
Türkiye’nin konuştuğu ayı...
Büyükelçilik binasına girmeye çalıştı
Büyükelçilik binasına girmeye çalıştı
Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı
Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı
Çay içerken ölümden döndü!
Çay içerken ölümden döndü!
‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil
‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil
Alev hortumu havadan görüntülendi
Alev hortumu havadan görüntülendi
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası
Kilitli tutuldukları evde köpekler birbirini yedi
Kilitli tutuldukları evde köpekler birbirini yedi
Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor
Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem
CHP'li belediyelerde bitmeyen eylem
Bakan EYT için tarih verdi
Bakan EYT için tarih verdi
Daha Fazla Video Göster