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Ablasını kaçıran genci göğsünden vurarak öldürdü: Dehşet anları kamerada

Ablasını kaçıran genci göğsünden vurarak öldürdü: Dehşet anları kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 00:24
Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Olay sırasında kurşunlardan biri başka bir kişiye isabet etti. Çocuğun tabanca ile vurduğu kişiyi caddede kovalaması, yaralanan gencin kitapçıya sığınması ve yere yığılması anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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Ablasını kaçıran genci göğsünden vurarak öldürdü: Dehşet anları kamerada
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