Abi kardeşini öldürdü! Biga’da abi kardeş arasında kavga çıktı kardeşini öldürdü

Olay, Biga ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Furkan Pürçek ile kardeşi Birkan Pürçek arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Furkan Pürçek yanında getirdiği bıçak ile kardeşi Birkan Pürçek’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Birkan Pürçek, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Birkan Pürçek, yapılan tüm müdahalelere hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Furkan Pürçek gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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