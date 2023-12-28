28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Abi kardeşini öldürdü! Biga’da abi kardeş arasında kavga çıktı kardeşini öldürdü

Abi kardeşini öldürdü! Biga’da abi kardeş arasında kavga çıktı kardeşini öldürdü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2023 16:05
Olay, Biga ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Furkan Pürçek ile kardeşi Birkan Pürçek arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Furkan Pürçek yanında getirdiği bıçak ile kardeşi Birkan Pürçek’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Birkan Pürçek, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Birkan Pürçek, yapılan tüm müdahalelere hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Furkan Pürçek gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van’da çığ düştü: 2 araç uçuruma düştü!
Van’da çığ düştü: 2 araç uçuruma düştü!
Arkadaşları tarafından dövülüp kayıt altına alındı
Arkadaşları tarafından dövülüp kayıt altına alındı
Çatıda tehlikeli çalışma!
Çatıda tehlikeli çalışma!
Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan
Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan
Mahkeme B ismine ret verdi
Mahkeme B ismine ret verdi
Abi kardeşini öldürdü!
Abi kardeşini öldürdü!
Houston’da Swat müdahalesi!
Houston’da Swat müdahalesi!
Siyanür içen şahıs AVM otoparkında ölü bulundu
Siyanür içen şahıs AVM otoparkında ölü bulundu
Feci kazayı anlatan animasyon!
Feci kazayı anlatan animasyon!
Yüreğir’de kentsel dönüşüm projesi
Yüreğir'de kentsel dönüşüm projesi
Kaza nasıl yaşandı?
Kaza nasıl yaşandı?
Tekerlekli sandalye ile gelip eski eşini vurdu
Tekerlekli sandalye ile gelip eski eşini vurdu
Daha Fazla Video Göster