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ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı Demir Demirkan'dan Türk sağlık sistemine övgü

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Giriş: 06.11.2020 20:39
Güncelleme:06.11.2020 20:47
2016'dan bu yana ABD’de yaşayan ve sık sık Türkiye’ye de gelen ünlü şarkıcı Demir Demirkan Türk sağlık sistemiyle Amerikan sağlık sistemini karşılaştırdı. Demir Demirkan “ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor.” dedi.

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