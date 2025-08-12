12 Ağustos 2025, Salı

ABD'de sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarptı
Giriş: 12.08.2025 18:40
ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Kalispell İtfaiye Şefi Jay Hagen yaptığı açıklamada, pilot dahil 4 kişinin bulunduğu Socata TBM 700 tipi turboprop jetin piste sert iniş yaptığını, daha sonra park halindeki diğer uçaklara çarptığını ve uçakların alev aldığını ifade etti. Hagen, sert iniş yapan uçakta yaralanan pilot ve 3 yolcunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını aktardı. Hagen park halindeki uçaklarla ise kimsenin olmadığını belirtti. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, taksi yolunun alevler içinde kaldığı ve havaya yoğun duman yükseldiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
