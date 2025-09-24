24 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları ABD'de göçmen ofisine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
ABD’de göçmen ofisine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 20:34
ABD'nin Texas eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ofisine keskin nişancı tüfeği ile gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin yaralandığı ve saldırganın ise intihar ettiği açıklandı.
