Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur! Gözler sandıktan çıkacak sonuçta

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimi için ikinci tur heyecanı yaşanıyor. 1 Kasım'da sandık başına giden seçmenler, İliyana Yotova-Kiril Valçev ile Andrey Gyurov-Georgi Kandev ekipleri arasında tercih yapacak. İlk turda yüzde 22,98'de kalan katılım oranının ikinci turda nasıl değişeceği merak edilirken, seçim sonuçları ülkenin iç ve dış politikasının geleceği açısından da önem taşıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sevda Dükkancı canlı yayında aktardı.