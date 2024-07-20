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A Haber'in acı günü

A Haber'in acı günü

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 10:54
Muhabir arkadaşımız Hasan Zahit Ezim'in babası Yıldırım Ezim Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ezim, kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.
A Haber’in acı günü
A Haber'in acı günü
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