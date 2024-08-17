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A Haber yangın harekat merkezinde

A Haber yangın harekat merkezinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 13:55
Yurdun dört bir yanından gelen orman yangını haberleri içimizi yaktı. Dün başlayan 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alınırken, Bolu-Göynük, Karabük-Ovacık ve İzmir-Yamanlar yangınları aktif. İzmir Karşıyaka'da perşembe akşamı başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın yerleşim bölgelerine ulaştı. 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve bin 218 araçla alevlere müdahale edildiği açıklandı. 2 bin 583 kişinin de tahliye edildiği vurgulandı.
A Haber yangın harekat merkezinde
A Haber yangın harekat merkezinde
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