A Haber selin vurduğu Araklı’da! İşte son durum

Trabzon’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Araklı ilçesinde meydana gelen sel maddi hasara neden olduk. Yollar çamurla kaplandı. Yeni günle beraber ekipler temizlik çalışmalarına başladı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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