A Haber için gurur günü! A Haber 4 kategoride ödüle layık görüldü

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni'nde A Haber tam 4 ödüle layık görüldü. A Haber, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Haber Kanalı" olarak belirlenirken, "Yılın En Başarılı Haber Sunucusu" A Haber Spikeri Gökhan Kurt, "Yılın En Başarılı Kadın Muhabiri" A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek,"Yılın En Başarılı Erkek Muhabiri" A Haber Muhabiri Mehmet Karataş seçildi.