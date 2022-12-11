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A Haber için gurur günü! A Haber 4 kategoride ödüle layık görüldü

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Giriş: 11.12.2022 01:34
Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni'nde A Haber tam 4 ödüle layık görüldü. A Haber, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Haber Kanalı" olarak belirlenirken, "Yılın En Başarılı Haber Sunucusu" A Haber Spikeri Gökhan Kurt, "Yılın En Başarılı Kadın Muhabiri" A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek,"Yılın En Başarılı Erkek Muhabiri" A Haber Muhabiri Mehmet Karataş seçildi.
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