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A Haber havadan görüntüledi! İstanbul'un barajlarında kuraklık riski

A Haber
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Giriş: 04.08.2023 11:46
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi kritik seviyelerde. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son durumu aktardı. Bölge havadan görüntülendi.
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