06 Eylül 2023, Çarşamba
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A Haber ekibi Arnavutköy'de! Kuvvetli yağış sele neden oldu, bodrum katları su bastı
İstanbul Arnavutköy'de sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. 291 konutta hasar meydana geldi. Selin meydana getirdiği hasarı A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı. Ekiplerimize konuşan ev sahibi, “Her şey 3 dakika içerisinde oldu. 2 tane çocuğum var onları komşuya bıraktım. Giderlerden sular taştı ve anında 40-50 santime kadar çıktı. Hemen elektrikleri kapattık. Komşular bize yardımcı oldu.” dedi.