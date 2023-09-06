06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber ekibi Arnavutköy'de! Kuvvetli yağış sele neden oldu, bodrum katları su bastı

A Haber ekibi Arnavutköy'de! Kuvvetli yağış sele neden oldu, bodrum katları su bastı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2023 13:18
Güncelleme:06.09.2023 13:19
İstanbul Arnavutköy'de sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. 291 konutta hasar meydana geldi. Selin meydana getirdiği hasarı A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı. Ekiplerimize konuşan ev sahibi, “Her şey 3 dakika içerisinde oldu. 2 tane çocuğum var onları komşuya bıraktım. Giderlerden sular taştı ve anında 40-50 santime kadar çıktı. Hemen elektrikleri kapattık. Komşular bize yardımcı oldu.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte selin neden olduğu hasar!
İşte selin neden olduğu hasar!
Osmaniye’de feci kaza kamerada: 1 ölü
Osmaniye'de feci kaza kamerada: 1 ölü
Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…
Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…
Trafikte sopa, muşta ve bıçaklı kavga kamerada
Trafikte sopa, muşta ve bıçaklı kavga kamerada
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
Asfalt patladı! Yol yerinden çıktı
Asfalt patladı! Yol yerinden çıktı
3 aylık Asel bebek selde kayboldu!
3 aylık Asel bebek selde kayboldu!
Sel felaketi! Yol yarıldı
Sel felaketi! Yol yarıldı
Sel bölgesinden çarpıcı görüntü!
Sel bölgesinden çarpıcı görüntü!
Dönerciden yağlı tuzak! Yürü yürüyebilirsen…
Dönerciden yağlı tuzak! Yürü yürüyebilirsen…
Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı
Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı
Çin Seddi’nde akılalmaz olay! Kestirme yol için...
Çin Seddi’nde akılalmaz olay! Kestirme yol için...
Daha Fazla Video Göster