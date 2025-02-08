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900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi

900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 17:50
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı, 900 rakımlı Gümeli beldesinde yaşayan vatandaşlar, yarım metreyi bulan kar yağışı altında hayvancılık yapmaya devam ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını besleyen belde sakinleri, zorlu kış şartlarında seracılık ve kümes hayvancılığıyla da geçimlerini sağlıyor.
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900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi
900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi
900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi
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