900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı, 900 rakımlı Gümeli beldesinde yaşayan vatandaşlar, yarım metreyi bulan kar yağışı altında hayvancılık yapmaya devam ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını besleyen belde sakinleri, zorlu kış şartlarında seracılık ve kümes hayvancılığıyla da geçimlerini sağlıyor.

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