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85 yaşındaki ninenin kayak keyfi

İHA
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Giriş: 25.01.2021 15:33
Güncelleme:25.01.2021 16:49
Kırgızistan’ın Narın ilinde kayak yapan 85 yaşındaki bir nine görenleri kendine hayran bıraktı. Ninenin kayak becerilerini hayranlıkla izleyen ve o anları kaydeden kayak severlerin, "kaç yaşındasınız" sorusuna yanıt veren nine 85 yaşında olduğunu ve kayak yapmaktan keyif aldığını anlattı.

Kırgızistan'da sosyal medyada yayınlanan bir görüntü izleyenleri gülümsetti. Ülkenin en soğuk bölgelerinden Narın'da yaşlı bir kadın torunu eşliğinde bir buz tepeye çıkarak kayak yaptı. Ninenin kayak becerilerini hayranlıkla izleyen ve o anları kaydeden kayak severlerin, "kaç yaşındasınız" sorusuna yanıt veren nine 85 yaşında olduğunu ve kayak yapmaktan keyif aldığını anlattı.

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85 yaşındaki ninenin kayak keyfi
85 yaşındaki ninenin kayak keyfi
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