85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Türkiye tek yürek ve tek bilek oldu. 85 milyon vatandaş birlik içinde yaraları sarmak için mücadele ediyor. Etkilenen 10 ile yardımlar gönderiliyor. A Haber’de yardım gönderilebilecek hesapları canlı yayında ekrana taşıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN