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85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 12:52
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Türkiye tek yürek ve tek bilek oldu. 85 milyon vatandaş birlik içinde yaraları sarmak için mücadele ediyor. Etkilenen 10 ile yardımlar gönderiliyor. A Haber’de yardım gönderilebilecek hesapları canlı yayında ekrana taşıdı.
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İşte yardım yapılabilecek banka hesapları
İşte yardım yapılabilecek banka hesapları
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