29 Ekim 2024, Salı
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82 yaşındaki Cemile Telli'ye Hollanda'da ırkçı saldırı
Avrupa'da ırkçılık her geçen gün daha tehlikeli bir hal alıyor. Öyle ki 82 yaşındaki bir kadın kendi evinde komşusunun saldırısına uğradı. Cemile Telli, ırkçı komşusu tarafından darp edildi. Hollanda polisi ise olaya kayıtsız kaldı. Şimdi Cemile Telli ve oğlu Ali Telli adalet arıyor. Telli yaşadıklarını A Haber'e anlattı.