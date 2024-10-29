29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
82 yaşındaki Cemile Telli'ye Hollanda'da ırkçı saldırı

82 yaşındaki Cemile Telli'ye Hollanda'da ırkçı saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 14:02
Avrupa'da ırkçılık her geçen gün daha tehlikeli bir hal alıyor. Öyle ki 82 yaşındaki bir kadın kendi evinde komşusunun saldırısına uğradı. Cemile Telli, ırkçı komşusu tarafından darp edildi. Hollanda polisi ise olaya kayıtsız kaldı. Şimdi Cemile Telli ve oğlu Ali Telli adalet arıyor. Telli yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
82 yaşındaki yaşlı kadına Hollanda’da ırkçı saldırı
82 yaşındaki yaşlı kadına Hollanda'da ırkçı saldırı
Narin ağabeyi Baran Güran ATV Haber’e konuştu!
Narin ağabeyi Baran Güran ATV Haber’e konuştu!
Evladımız oksijensiz kaldı
"Evladımız oksijensiz kaldı"
İstanbul’da korkutan yangın: Annem içeride camı kırın
İstanbul’da korkutan yangın: Annem içeride camı kırın
Mardin’de ceylan görüntülendi
Mardin'de ceylan görüntülendi
Fermuar yöntemiyle böyle yol verdiler
Fermuar yöntemiyle böyle yol verdiler
Elazığ’da tilkiler görüntülendi
Elazığ’da tilkiler görüntülendi
Karşıya geçmek İstedi! Feci kaza
Karşıya geçmek İstedi! Feci kaza
Yemeğin ücretini ödemeden kaçtı
Yemeğin ücretini ödemeden kaçtı
İşte polisin şehit olduğu görüntüler!
İşte polisin şehit olduğu görüntüler!
Adana usulü ‘Çöp şiş katmer’ yok satıyor
Adana usulü ‘Çöp şiş katmer' yok satıyor
THY’den Türk bayrağı temasıyla özel proje
THY'den Türk bayrağı temasıyla özel proje
Daha Fazla Video Göster