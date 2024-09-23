23 Eylül 2024, Pazartesi
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8 katlı binanın 3 katı kaçak! Tarihi semtte ucube apartman...
Deprem beklenen İstanbul’da, kentsel dönüşümün önündeki en büyük sorunlardan biri de kaçak yapılar. Megakentte, zamanında elektrik ve suyu bağlanmış ama aslında kaçak olan binlerce yapı var. Bunlar yüzünden dönüşüm yavaş ilerliyor. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz bina da onlardan biri. Fatih'teki sekiz katlı apartmanın üç katı kaçak.