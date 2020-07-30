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8 katlı binadan yere çakıldı! 10 dakikada ayağı kalktı

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Giriş: 30.07.2020 13:13
Güncelleme:30.07.2020 13:18
Çin’de 8 katlı yüksek bir binanın çatısından atlayan 21 yaşındaki genç, minibüsün üzerine düşerek hayatta kalmayı başardı. Görgü tanıkları gencin minibüsün üzerine düşmesinden 10 dakika gibi bir sürede ayağa kalktığını belirtti

Olay, Çin'in Guangdong bölgesinde bulunan Shenzhen şehrinde yerel saat ile 19.00 civarı meydana geldi. Görgü tanıkları, adının Zhang olduğunu ifade ettiği 21 yaşındaki gencin 8 katlı yüksek binanın çatısından atladığını söyledi. Görgü tanıkları, gencin bir süredir binanın önünde park halinde olan minibüsün üzerine düşerek ölümden mucize bir şekilde kurtulduğunu ifade etti.

HIZLA YERE ÇAKILDI, 10 DAKİKADA AYAĞI KALKTI

Olayla ilgili polisin yaptığı açıklamada, intihar girişiminde bulunan Zhang'ın bilincinin yerinde olduğu,düşmenin ardından gencin hiç bir şekilde yara almadığını ifade etti. Soruşturma başlatılan olayda, görgü tanıkları gencin minibüsün üzerine düşmesinden 10 dakika gibi bir sürede ayağa kalktığını belirtti. Zhang'ın komşuları ise, gencin bunalımda olduğunu düşündüklerini ifade etti.

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