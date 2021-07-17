17 Temmuz 2021, Cumartesi
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7 bin 666 yeni vaka! Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 666 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 38 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 490 olurken toplam 234 bin 161 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 38 olarak kayıtlara geçti.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 490 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 234 bin 161'e yükseldi.