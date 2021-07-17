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7 bin 666 yeni vaka! Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

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Giriş: 17.07.2021 19:50
Güncelleme:17.07.2021 19:51
Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 666 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 38 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 490 olurken toplam 234 bin 161 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 38 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 490 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 234 bin 161'e yükseldi.

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