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04.04.2020

65 yaş sınırına takılan adam jandarmayı arayıp saman istedi |Video

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri risk grubundaki vatandaşların sokağa çıkmasına geçici süreyle kısıtlama getirilmişti. Kısıtlama getirilen vatandaşların yardımına ise güvenlik güçleri koştu. Bayburt'ta yaşayan Köksal Dak (65) ise jandarmayı arayıp, hayvanları için saman istedi. Dak'ın istediği kısa süre içerisinde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri getirdikleri 21 balya saman getirip Dak'ın ahırına taşıdı.

Bayburt´ta jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aydıntepe ilçesine bağlı Yanoba köyünde yaşayan Köksal Dak da hayvanlarının samanı bitince telefonla İlçe Jandarma Komutanlığı´nı aradı. Jandarma ekipleri, tedarik ettiği 21 balya samanı, Dak´ın ahırına taşıdı.

Dak, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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