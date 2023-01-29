29 Ocak 2023, Pazar
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60 milyonluk dev vurgun! Yerli Richie Rich hesapları bu yöntemle boşaltmış
Afyonkarahisar'da yaşayan 22 yaşındaki Richie Rich lakaplı hacker Ramazan Ç., illegal program üzerinden kurduğu dolandırıcılık ağı ile 14 bin 200 kişiyi dolandırdı. Program üzerinden gönderdiği linklere tıklayan mağdurların telefonlarının kontrollerini eline geçiren genç hacker, boşalttığı hesaplardaki paraları yine mağdurların hesaplarından yurtdışındaki kripto hesaplara aktardı.