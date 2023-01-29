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60 milyonluk dev vurgun! Yerli Richie Rich hesapları bu yöntemle boşaltmış

İHA
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Giriş: 29.01.2023 13:58
Afyonkarahisar'da yaşayan 22 yaşındaki Richie Rich lakaplı hacker Ramazan Ç., illegal program üzerinden kurduğu dolandırıcılık ağı ile 14 bin 200 kişiyi dolandırdı. Program üzerinden gönderdiği linklere tıklayan mağdurların telefonlarının kontrollerini eline geçiren genç hacker, boşalttığı hesaplardaki paraları yine mağdurların hesaplarından yurtdışındaki kripto hesaplara aktardı.
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