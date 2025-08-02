6 adrese eş zamanlı operasyon: Sosyal medya yayıncısı tutuklandı

Kırşehir'de sosyal medya yayıncısı S.D.; yürütülen soruşturma kapsamında KOM ekiplerince gözaltına alındı. 'Tehdit ve hakaret' suçlamalarının yanı sıra 6136 Sayılı Kanun'a muhalefetten de işlem gören şüphelinin 6 ayrı adresinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN