02 Ağustos 2025, Cumartesi
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6 adrese eş zamanlı operasyon: Sosyal medya yayıncısı tutuklandı
Kırşehir'de sosyal medya yayıncısı S.D.; yürütülen soruşturma kapsamında KOM ekiplerince gözaltına alındı. 'Tehdit ve hakaret' suçlamalarının yanı sıra 6136 Sayılı Kanun'a muhalefetten de işlem gören şüphelinin 6 ayrı adresinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.