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54 yıllık eşini yürütmek için aylarca kucağında taşıdı

54 yıllık eşini yürütmek için aylarca kucağında taşıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 12:53
Eskişehir'de ayakları tutmayan eşi Meryem Erdem'i tedavi ettirmek için kucağında Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne götüren Mustafa Erdem, "Biz 13 Temmuz 1971'de evlendik. O günden beri bu ellerimiz hep birbirine bağlı. Allah mutluluğumuzu daim etsin ve herkese de böyle bir evlilik tavsiye ederim" dedi.
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54 yıllık eşini yürütmek için aylarca kucağında taşıdı
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