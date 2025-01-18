54 yıllık eşini yürütmek için aylarca kucağında taşıdı

Eskişehir'de ayakları tutmayan eşi Meryem Erdem'i tedavi ettirmek için kucağında Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne götüren Mustafa Erdem, "Biz 13 Temmuz 1971'de evlendik. O günden beri bu ellerimiz hep birbirine bağlı. Allah mutluluğumuzu daim etsin ve herkese de böyle bir evlilik tavsiye ederim" dedi.

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