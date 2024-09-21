500 yıllık geçmişiyle Beyazıt Sahaflar Çarşısı

İstanbul'un tarihi sadece mimarisinde değil çarşılarında da yaşamaya devam ediyor. A Haber izleyicilerini yüzyıllardır hem ticaretin hem de kültürün kalbi olan tarihi çarşılara götürdü. Ekibimizden Sümeyye Baltacı'nın Dosya Haberi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN