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500 yıllık geçmişiyle Beyazıt Sahaflar Çarşısı

500 yıllık geçmişiyle Beyazıt Sahaflar Çarşısı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 16:44
İstanbul'un tarihi sadece mimarisinde değil çarşılarında da yaşamaya devam ediyor. A Haber izleyicilerini yüzyıllardır hem ticaretin hem de kültürün kalbi olan tarihi çarşılara götürdü. Ekibimizden Sümeyye Baltacı'nın Dosya Haberi…
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