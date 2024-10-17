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50 bin dolarlık tespih görücüye çıktı

50 bin dolarlık tespih görücüye çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 14:52
Adana’da 3’üncüsü gerçekleştirilen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı’nda 50 bin dolar değeriyle ‘Osmanlı Sıkma Kehribar’ fuarın en pahalı tespihlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.
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