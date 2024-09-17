5 yaşındaki çocuğun gözüne bıçak battı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun gözüne, oynadığı bıçak battı. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerin tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk, özel araçla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.

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