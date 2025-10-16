16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı
5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı

5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 20:47
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde dün gece saat 00.30 sularında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mahallede yapımı süren bir inşaattan 5 katlı binaya doğru ateş açtı. Mermiler, binanın 3, 4 ve 5’inci katlarına isabet etti. Olayın gece yarısı gerçekleşmesi ve bina sakinlerinin uykuda olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Olay sonrası bina sakinleri büyük korku yaşarken, bazı vatandaşlar sabah uyandıklarında yataklarının üzerinde boş mermi kovanları bulduklarını belirtti. Görgü tanıkları, saldırının rastgele olmadığını ve binanın doğrudan hedef alındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı
Eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı
5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı
Denize düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı
Denize düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı
Çarşaflı üç kişi kuyumcuyu böyle soydu
Çarşaflı üç kişi kuyumcuyu böyle soydu
Çocuklar çöp bidonuyla halay çekti
Çocuklar çöp bidonuyla halay çekti
Beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Geri manevra yapan otomobil yaşlı adama çarptı!
Geri manevra yapan otomobil yaşlı adama çarptı!
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Minguzzi ailesi TBMM’de
Minguzzi ailesi TBMM’de
Konya’da sürücü ters yola girdi! Kaza sonrası savunması ’pes’ dedirtti
Konya'da sürücü ters yola girdi! Kaza sonrası savunması 'pes' dedirtti
Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti!
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti!
Daha Fazla Video Göster