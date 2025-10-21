21 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
5 kardeşin öldüğü yangında anneye ceza yok
İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Sinem Melisa Akcan’a (28) ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Akcan, “Çocuklarımın kokusunu düşününce aklıma toprak kokusu geliyor. Bittim, yok oldum" dedi.