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5 il için sarı kodlu uyarı! Marmara Bölgesi'nde 5 ilde kuvvetli  sağanak bekleniyor

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 09:10
Ülke genelinde bunaltıcı sıcaklar yerini yağışa bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sarı kodlu uyarı verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural verdi.
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