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5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi!

5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 01:49
Aksaray’da 5 gencin aralarında yaptığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, olaya müdahale eden polis ekiplerinin takviye anonsu emniyeti alarma geçirdi. 1 kişinin yaralandığı kavgada 4 kişi de gözaltına alındı.

Kavga, Pamucak Mahallesi 912 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle 5 gencin aralarında yaptığı tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken gençlerin polis memurlarına direnmesi üzerine olay yerine ivedi takviye istendi. Haber merkezinin takviye anonsu üzerine alarma geçen bölgedeki bekçi ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek kavgaya müdahale etti.

Çok sayıda polis ekibinin intikal ettiği olayda 4 kişi gözaltına alınırken, kafasından sopayla yaralanan 1 kişi de olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

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